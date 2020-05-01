У 63 жителей Тамбовской области за сутки подтвердили коронавирус

ВОРОНЕЖ, 1 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 63 пациентов в Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 63 пациентов в Тамбовской области , среди заболевших шесть детей, сообщает в пятницу администрация региона.

"Шестьдесят три новых случая заболевания сегодня. Из них: 17 мужчин, 40 женщин, шесть детей (два мальчика по 1 году, один мальчик 9 лет, девочки 3, 14, 15 лет). Возраст взрослых - от 23 до 82 лет. Пятеро прибыли из других регионов, 58 контактных с приехавшими из других регионов", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 675 (106 из них выздоровели: 71 выписан из стационара, 35 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, 2 летальных исхода)", - информирует обладминистрация.

Госпитализированы 266 человек, у 136 диагноз подтвержден, 42 - с подозрением, у 15 - отрицательный диагноз, а у 73 анализы в работе. Из госпитализированных у 87 человек пневмония.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 1704 (из них подтверждённых случаев - 431, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 2661. Выписано из больниц – 158. Всего обследованных лиц - 4789", - говорится в сообщении.