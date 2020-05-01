Более 2,5 тысячи москвичей нарушили карантин в среду

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Более 2,5 тысячи человек с коронавирусом, ОРВИ и проживающих с ними в среду привлекли к ответственности за нарушение карантина в Более 2,5 тысячи человек с коронавирусом, ОРВИ и проживающих с ними в среду привлекли к ответственности за нарушение карантина в Москве благодаря фото- и видеофиксации и другим техническим средствам, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

"В среду с помощью систем фото- видеофиксации и других технических средств к административной ответственности за нарушение режима обязательной самоизоляции было привлечено более 2,5 тысячи человек – это люди, больные коронавирусом и ОРВИ, а также граждане, проживающие вместе с ними", - сказал Данчиков.

По его словам, за весь период число подобных нарушений составило почти 4 тысячи.

"Каждое такое нарушение – потенциальная угроза для здоровых граждан. По оценкам экспертов, за одно нарушение самоизоляции болеющий человек, находящийся в активной инфекционной фазе, в среднем заражает двух других граждан, каждый из которых передаст этот вирус еще пятерым людям", - добавил Данчиков.