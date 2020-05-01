В Москве составили более 600 протоколов о нарушении социальной дистанции

Сотрудники полиции в защитных масках в вагоне московского метро во время рейда по контролю за соблюдением социальной дистанции в 1,5 м. Архивное фото

Сотрудники полиции в защитных масках в вагоне московского метро во время рейда по контролю за соблюдением социальной дистанции в 1,5 м

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Более 600 протоколов было составлено в Более 600 протоколов было составлено в Москве в отношении организаций-нарушителей за необеспечение режима социального дистанцирования, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков, напомнив, что ответственность лежит и на посетителях, которые тоже могут получить штраф.

"К сожалению, мы видим, что достаточно большое число организаций не сделали необходимую разметку, и об этом говорит и количество выписанных штрафов. Всего на данный момент было составлено более 600 протоколов в отношении организаций-нарушителей за необеспечение режима социального дистанцирования", - сказал Данчиков.

Он подчеркнул, что важной профилактической мерой против распространения коронавирусной инфекции сегодня является обеспечение всеми организациями дистанции между покупателями и посетителями в полтора метра.

"Хочу подчеркнуть, что ответственность лежит и на посетителе в части соблюдения режима социального дистанцирования, и на магазине в части обеспечения этого режима в своих помещениях и на прилегающих территориях. Поэтому в магазине, торговом центре, любом месте, где присутствует много людей, должна быть специальная разметка, а посетители могут быть оштрафованы за игнорирование данной разметки – то есть за несоблюдение правил социального дистанцирования", - сказал Данчиков.

Он напомнил, что в случае нарушения физическое лицо получит штраф в размере 4 тысяч рублей за нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности.

Для юридического лица штраф за нарушение составляет до 300 тысяч рублей в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП. Если нарушение повторится, то штраф составит уже до 500 тысяч рублей и возможна приостановка деятельности организации до 90 дней.