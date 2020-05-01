Торгпред: Россия готова изучить возможность импорта масок из Ирана

Ранее замминистра промышленности и торговли Ирана Хамид Задбум сообщал РИА Новости о запрете на экспорт из Ирана ряда товаров для медицинских целей, в том числе масок и тканей для них, однако не исключил изменения ситуации, как только страна будет в должной степени обеспечена ими.