Торгпред: Россия готова изучить возможность импорта масок из Ирана

ТЕГЕРАН, 1 мая – РИА Новости. Россия готова рассмотреть возможность импорта масок и дезинфицирующих средств из Ирана по мере снятия Тегераном запрета на экспорт, сообщил РИА Новости торговый представитель РФ в Тегеране Рустам Жиганшин.
Ранее замминистра промышленности и торговли Ирана Хамид Задбум сообщал РИА Новости о запрете на экспорт из Ирана ряда товаров для медицинских целей, в том числе масок и тканей для них, однако не исключил изменения ситуации, как только страна будет в должной степени обеспечена ими.
"В случае снятия иранскими властями запрета на экспорт медицинских товаров мы будем готовы рассмотреть заявки местных компаний на поставку масок и дезинфицирующих средств из Ирана в Россию", - сказал торговый представитель.
В свою очередь, президент Ирана Хасан Роухани незадолго до этого заявил, что Тегеран уже может экспортировать необходимые для противодействия коронавирусу товары, в то же время указав, что это в текущий момент касается не всех позиций.
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