В Москве выписали более 30 тысяч штрафов за нарушение самоизоляции

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Более 30 тысяч штрафов о нарушении самоизоляции выписали полицейские в Более 30 тысяч штрафов о нарушении самоизоляции выписали полицейские в Москве с момента ввода ограничений, в среду было выписано 1 353 штрафа, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

"По итогам среды было выписано 1 353 штрафа за нахождение на улице без разрешенных указом мэра №12-УМ оснований, всего с момента установления ограничений полицейскими было привлечено к ответственности более 30 тысяч нарушителей", - сказал Данчиков.

Он отметил, что, к сожалению, количество нарушений ограничений по нахождению на улице без предусмотренных законодательством оснований остается на прежнем уровне.

"Несмотря на очевидный риск заражения, москвичи продолжают нарушать режим повышенной готовности и выходить на прогулки с детьми, пробежки, встречи с друзьями. Хочу еще раз напомнить москвичам, что любой выход из дома – это риск. Вирус не виден человеческому глазу, и поэтому от него крайне сложно защититься. Угроза таится еще и в том, что болезнь может протекать бессимптомно или "маскироваться" под ОРВИ. По последним данным, так и происходит примерно в 40% случаев", - сказал Данчиков.

С 30 марта все москвичи обязаны соблюдать режим самоизоляции. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если человек обязан на нее ходить, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке. Также выйти из дома можно для выгула домашних животных, но на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), и при необходимости вынести бытовые отходы.