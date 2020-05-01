Власти Таиланда прокомментировали массовый выезд из Бангкока

БАНГКОК, 1 мая – РИА Новости. Отмеченный в четверг и пятницу массовый выезд граждан из Отмеченный в четверг и пятницу массовый выезд граждан из Бангкока на период "длинного уикенда" с 1 по 4 мая является фактором повышенной опасности во время пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Мы получили сегодня сообщения полиции и СМИ о том, что со вчерашнего вечера на ряде автотрасс, ведущих из Бангкока в провинции севера и северо-востока страны, а также на южном направлении, впервые с момента ввода в действие режима ЧП образовались автомобильные пробки", - сказал он на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке.

"Это серьезнейший фактор повышенной опасности распространения коронавирусной инфекции , особенно когда речь идет о передвижении в автобусах и поездках в микроавтобусах, личных автомобилях или такси, в которых заняты все места", - добавил Висануйотхин.

Массовое передвижение по автотрассам обычно связано с "длинным уикендом", когда выходные и праздничные дни идут подряд и образуют трех-четырехдневные каникулы, как это происходит в настоящее время, пояснил пресс-секретарь центра по борьбе с эпидемией.

"Передвижение по автотрассам между провинциями у нас не запрещено режимом ЧП, есть только ограничения въезда, введенные несколькими провинциями и городами, но это не значит, что в период пандемии следует совершать поездки между городами и провинциями, и надо понимать, что вы подвергаете себя и других серьезной опасности", - сказал он.

В порядке пошагового ослабления ограничительных мер, принятых в связи с эпидемией, власти Таиланда не стали отменять праздничные дни, приходящиеся на май 2020 года: День Труда 1 мая, День коронации 4 мая, буддийский праздник Висаха Буча (Весак) 6 мая и День Королевской церемонии распашки первой борозды 11 мая.

Также с 3 апреля в Таиланде возобновят работу некоторые категории предприятий розничной торговли и общественного питания, откроются парки и стадионы (только для некомандных бесконтактных видов спорта) и парикмахерские (только для стрижки, укладки и покраски волос).

Объявляя пошаговое ослабление ограничительных мер, власти предупредили граждан о том, что в случае если 14-дневный мониторинг эпидемиологической ситуации обнаружит новое увеличение количества заражений коронавирусом в сутки до двухзначных чисел, ограничительные меры могут быть восстановлены в полном объеме.

В пятницу в Таиланде зарегистрировано шесть новых случаев заражения, ни одной смерти от коронавирусной инфекции не зарегистрировано. С момента начала эпидемии в стране заболели 2 960 человек, скончались 54 человека, полностью выздоровели 2 719 человек.