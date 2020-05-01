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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-01T09:27
https://ria.ru/20200501/1570850475.html
Власти Таиланда прокомментировали массовый выезд из Бангкока
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569558491_0:147:1980:1260_1036x0_80_0_0_cb1e844234302ede59ee81a007543bc0.jpg
РИА Новости

Власти Таиланда прокомментировали массовый выезд из Бангкока

09:27 01.05.2020
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© РИА Новости / Валентин Чебунин / Перейти в фотобанкВъезд в курортный район Патонг на Пхукете.
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете.
© РИА Новости / Валентин Чебунин
Перейти в фотобанк
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете.. Архивное фото
БАНГКОК, 1 мая – РИА Новости. Отмеченный в четверг и пятницу массовый выезд граждан из Бангкока на период "длинного уикенда" с 1 по 4 мая является фактором повышенной опасности во время пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Мы получили сегодня сообщения полиции и СМИ о том, что со вчерашнего вечера на ряде автотрасс, ведущих из Бангкока в провинции севера и северо-востока страны, а также на южном направлении, впервые с момента ввода в действие режима ЧП образовались автомобильные пробки", - сказал он на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке.
Медики в защитных костюмах в мобильной лаборатории для тестирования на коронавирусную болезнь в Бангкоке
1 мая, 08:00Распространение нового коронавируса
В Таиланде выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
"Это серьезнейший фактор повышенной опасности распространения коронавирусной инфекции, особенно когда речь идет о передвижении в автобусах и поездках в микроавтобусах, личных автомобилях или такси, в которых заняты все места", - добавил Висануйотхин.
Массовое передвижение по автотрассам обычно связано с "длинным уикендом", когда выходные и праздничные дни идут подряд и образуют трех-четырехдневные каникулы, как это происходит в настоящее время, пояснил пресс-секретарь центра по борьбе с эпидемией.
"Передвижение по автотрассам между провинциями у нас не запрещено режимом ЧП, есть только ограничения въезда, введенные несколькими провинциями и городами, но это не значит, что в период пандемии следует совершать поездки между городами и провинциями, и надо понимать, что вы подвергаете себя и других серьезной опасности", - сказал он.
В порядке пошагового ослабления ограничительных мер, принятых в связи с эпидемией, власти Таиланда не стали отменять праздничные дни, приходящиеся на май 2020 года: День Труда 1 мая, День коронации 4 мая, буддийский праздник Висаха Буча (Весак) 6 мая и День Королевской церемонии распашки первой борозды 11 мая.
Также с 3 апреля в Таиланде возобновят работу некоторые категории предприятий розничной торговли и общественного питания, откроются парки и стадионы (только для некомандных бесконтактных видов спорта) и парикмахерские (только для стрижки, укладки и покраски волос).
Объявляя пошаговое ослабление ограничительных мер, власти предупредили граждан о том, что в случае если 14-дневный мониторинг эпидемиологической ситуации обнаружит новое увеличение количества заражений коронавирусом в сутки до двухзначных чисел, ограничительные меры могут быть восстановлены в полном объеме.
В пятницу в Таиланде зарегистрировано шесть новых случаев заражения, ни одной смерти от коронавирусной инфекции не зарегистрировано. С момента начала эпидемии в стране заболели 2 960 человек, скончались 54 человека, полностью выздоровели 2 719 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БангкокТаиландВ мире
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