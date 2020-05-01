Число случаев заражения коронавирусом в Болгарии достигло 1541

Сейчас госпитализированы 317 человек, 40 из них находятся в реанимации, добавили в минздраве.

Парламент Болгарии 13 марта одобрил инициативу правительства о введении ЧП сроком на один месяц в связи с COVID-19, затем режим был продлен до 13 мая. С 17 апреля въезд и выезд из Софии был закрыт, 21 апреля ограничения были ослаблены: покидать и приезжать в столицу можно по работе на личном транспорте, заполнив специальную декларацию.