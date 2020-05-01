Число случаев заражения коронавирусом в Болгарии достигло 1541

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Общее число заражений коронавирусом в Болгарии достигло 1541, медики за сутки выявили 53 новых случая COVID-19, сообщает министерство здравоохранения страны.
Болгарский минздрав на своей странице в Facebook указывает, что от заболевания скончались 66 человек за все время, вылечились 276. Отмечается также, что 170 человек из общего числа заразившихся - медработники.
Сейчас госпитализированы 317 человек, 40 из них находятся в реанимации, добавили в минздраве.
Парламент Болгарии 13 марта одобрил инициативу правительства о введении ЧП сроком на один месяц в связи с COVID-19, затем режим был продлен до 13 мая. С 17 апреля въезд и выезд из Софии был закрыт, 21 апреля ограничения были ослаблены: покидать и приезжать в столицу можно по работе на личном транспорте, заполнив специальную декларацию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.