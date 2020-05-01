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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-01T09:20
https://ria.ru/20200501/1570850320.html
Техника с мобильным госпиталем выдвинулась на Чаяндинское месторождение
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570119847_244:452:3081:2048_1036x0_80_0_0_07c07f59e3117ea5f1ff2c45bf30d0a2.jpg
РИА Новости

Техника с мобильным госпиталем выдвинулась на Чаяндинское месторождение

09:20 01.05.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАэромобильный госпиталь
Аэромобильный госпиталь
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Аэромобильный госпиталь. Архивное фото
ЯКУТСК, 1 мая – РИА Новости. Колонна техники с аэромобильным госпиталем выдвинулась из аэропорта Талакан в Якутии на Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение, где силами МЧС будет развернут мобильный госпиталь для борьбы с коронавирусом, сообщил на брифинге глава республики Айсен Николаев.
По его словам, эпидемиологическая обстановка в регионе остается напряженной. За минувшие сутки выявлены 17 новых случаев заражения, из них 12 в Якутске. Самый крупный в республике очаг отмечается в офтальмологической больнице, где инфицированные выявлены среди медперсонала и пациентов, в медучреждении проводится служебное расследование.
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Глава республики подчеркнул, что на Чаяндинском месторождении, где из-за коронавируса был введен карантин, ситуация стабилизировалась. В четверг власти Якутии сообщали, что вахтовики прекратили акции после информации об их вывозе с Чаянды. Ранее в СМИ появилась информация, что вахтовики выразили недовольство условиями проживания и недостатком информации о заболевших коронавирусом. Глава Якутии заявлял, что в вахтовых поселках "Газпрома" провели тотальный анализ 10,5 тысячи работников, прокуратура начала проверку соблюдения их прав.
"Сегодня уже делают списки вылетающих здоровых работников подрядных организаций в обсерваторы регионов страны… Аэромобильный госпиталь переброшен из Хабаровска… Колонна техники с аэропорта Талакана выдвинулась в сторону месторождения", - рассказал Николаев.
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Ранее сообщалось, что транспортный самолет Ил-76 МЧС РФ доставил из Хабаровска в Якутию аэромобильный госпиталь и группу врачей для помощи населению в связи с обострением обстановки с коронавирусом. Мобильный госпиталь включает в себя две автомашины "Камаз", одну автомашину-"санитарку", а также 21 человека, в том числе четырех врачей, четырех работников среднего медперсонала, четырех человек техперсонала. В группировку МЧС вошли специалисты Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, всего задействовано порядка 30 человек.
В настоящее время на Чаяндинском месторождении в разных организациях, в том числе на 79 подрядных предприятиях "Газпрома", работают больше 10 тысяч человек. У всех взяты тесты на коронавирус. На месторождении развёрнут штаб МЧС.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевГазпромИл-76МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ХабаровскЯкутскОбщество
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