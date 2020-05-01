Техника с мобильным госпиталем выдвинулась на Чаяндинское месторождение

ЯКУТСК, 1 мая – РИА Новости. Колонна техники с аэромобильным госпиталем выдвинулась из аэропорта Талакан в Якутии на Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение, где силами МЧС будет развернут мобильный госпиталь для борьбы с коронавирусом, сообщил на брифинге глава республики Айсен Николаев.
По его словам, эпидемиологическая обстановка в регионе остается напряженной. За минувшие сутки выявлены 17 новых случаев заражения, из них 12 в Якутске. Самый крупный в республике очаг отмечается в офтальмологической больнице, где инфицированные выявлены среди медперсонала и пациентов, в медучреждении проводится служебное расследование.
Глава республики подчеркнул, что на Чаяндинском месторождении, где из-за коронавируса был введен карантин, ситуация стабилизировалась. В четверг власти Якутии сообщали, что вахтовики прекратили акции после информации об их вывозе с Чаянды. Ранее в СМИ появилась информация, что вахтовики выразили недовольство условиями проживания и недостатком информации о заболевших коронавирусом. Глава Якутии заявлял, что в вахтовых поселках "Газпрома" провели тотальный анализ 10,5 тысячи работников, прокуратура начала проверку соблюдения их прав.
"Сегодня уже делают списки вылетающих здоровых работников подрядных организаций в обсерваторы регионов страны… Аэромобильный госпиталь переброшен из Хабаровска… Колонна техники с аэропорта Талакана выдвинулась в сторону месторождения", - рассказал Николаев.
Ранее сообщалось, что транспортный самолет Ил-76 МЧС РФ доставил из Хабаровска в Якутию аэромобильный госпиталь и группу врачей для помощи населению в связи с обострением обстановки с коронавирусом. Мобильный госпиталь включает в себя две автомашины "Камаз", одну автомашину-"санитарку", а также 21 человека, в том числе четырех врачей, четырех работников среднего медперсонала, четырех человек техперсонала. В группировку МЧС вошли специалисты Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, всего задействовано порядка 30 человек.
В настоящее время на Чаяндинском месторождении в разных организациях, в том числе на 79 подрядных предприятиях "Газпрома", работают больше 10 тысяч человек. У всех взяты тесты на коронавирус. На месторождении развёрнут штаб МЧС.
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