Торгпред России в Иране рассказал о сотрудничестве Тегерана и Москвы

ТЕГЕРАН, 1 мая – РИА Новости, Антон Быстров. Коронавирус оказывает негативное влияние на торгово-экономическое сотрудничество России и Рустам Жиганшин. Коронавирус оказывает негативное влияние на торгово-экономическое сотрудничество России и Ирана , но торговля идет, сообщил РИА Новости торговый представитель РФ в Тегеране

"Разумеется, коронавирус оказывает негативное влияние не только на российско-иранское торгово-экономическое сотрудничество, но и в целом на всю экономическую ситуацию в мире", - сказал торговый представитель.

"Вместе с тем, несмотря на связанные с пандемией серьезные ограничения, грузопоток между Россией и Ираном сохраняется, осуществляются экспортно-импортные операции, как по суше, так и по морю", - добавил он.

По словам Жиганшина, с учетом сложившейся ситуации наиболее перспективным является сотрудничество России с Ираном в сфере энергетики, металлургии, тяжелом машиностроении, нефтегазовой отрасли, сельском хозяйстве, телекоммуникациям, инновационных технологиях, железнодорожном, авиационном и морском транспорте.

Сославшись на данные таможенной администрации Ирана, торговый представитель указал на рост практически на четверть товарооборота между Россией и Ираном за прошедший иранский год. "Товарооборот между Россией и Ираном в 1398 году (21 марта 2019 г. – 20 марта 2020 г.) вырос по сравнению с показателями прошлого иранского года на 24% и составил 2,15 миллиарда долларов США", - сказал Жиганшин.

При этом, отметил он, в данный момент сложно делать какие-либо прогнозы относительно того, насколько сильным окажется влияние коронавируса на российско-иранское взаимодействие по итогам года.

"Однако мы с оптимизмом смотрим на перспективы дальнейшего роста товарооборота в текущем году", - добавил торговый представитель России в Иране.