Эксперт оценил влияние заявлений Трампа о COVID-19 на исход выборов в США

ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп рискует прослыть некомпетентным из-за своих противоречивых заявлений по поводу коронавируса, но это, возможно, не помешает ему переизбраться на второй срок, так как выборы в год пандемии непредсказуемы, заявил РИА Новости профессор политологии Калифорнийского университета Тед Анагносон.

На прошлой неделе Трамп публично заявил, что бороться с коронавирусом помогут солнечный свет и отбеливатель. Также, по его словам, "дезинфицирующее средство выбивает вирус за минуту, и если есть способ, которым мы можем сделать что-то типа инъекции, то оно проникнет в легкие и воздействует на значительный объем легких". Позднее он пояснил, что говорил это "саркастически", чтобы "проверить реакцию СМИ". Тем не менее противники Трампа стали активно использовать это высказывание в качестве доказательства некомпетентности президента и даже его опасности.

"Возможно, заявления президента Трампа, сделанные на прошлой неделе, сформируют его имидж в ущерб ему самому. Но, возможно, ему удастся преодолеть этот образ некомпетентности", - сказал Анагносон. Он отметил, что сейчас, за полгода до выборов, которые пройдут 3 ноября, политики, баллотирующиеся в президенты, пытаются установить "условия ведения предвыборной кампании и структурировать проблемы таким образом, чтобы это было выгодно им самим".

Говоря о влиянии пандемии на выборы, Анагносон высказал мнение, что это станет важным фактором. "Пандемия и ее влияние на экономику на данном этапе, весной, по-видимому, являются главными элементами, определяющими выборы. Я предполагаю, что скорость снятия ограничений (из-за коронавируса) в штатах и последствия этих решений для пандемии также будут иметь важное значение. Кроме того, кандидатам в президенты будет сложно закрывать глаза на то, в результате чего безработица вырастет до 15-25%", - заявил он.

Ранее ряд штатов уже объявили о частичной отмене ограничений, другие планируют это сделать уже в начале мая.

В США на 30 апреля было зарегистрировано более 1 миллиона случаев COVID-19, более 60 тысяч человек, у которых был выявлен коронавирус, скончались. Тем самым оказался превышен прогноз Трампа по общему числу умерших, который он давал несколько недель назад. Впрочем, ранее президент говорил, что 100-200 тысяч умерших будет означать, что власти сделали "хорошую работу" по борьбе с пандемией, так как в противном случае умерших может быть более 2 миллионов.

Также профессор прокомментировал рейтинги Трампа и его главного соперника на выборах демократа Джо Байдена , которого формально должны утвердить кандидатом от партии на съезде в августе. Согласно данным большинства рейтингов, в апреле Байден опережал Трампа в среднем на 6% (48% против 42%), что примерно отражает преимущество демократов над республиканцами. Однако четыре года назад демократическое большинство среди избирателей не помешало Трампу победить на выборах благодаря действующей в США системе выборщиков.

Характерно, что по мере ухудшения ситуации с коронавирусом в апреле снижались рейтинги и Трампа, и Байдена, хотя и незначительно. По данным портала Real Clear Politics, если в конце марта усредненный рейтинг президента был 44,4%, а у его соперника более 50%, то к середине месяца они упали на 3%, поднявшись к концу месяца на процент.

"Рейтинги на данном этапе, лидерство в 5 или даже 10 баллов - все это может полностью измениться осенью, и это самый важный аспект. У нас были выборы, где у кандидата весной было лидерство в 15 или 20% весной, а затем оно испарялось, как только американцы действительно начинали обращать внимание на предвыборную кампанию, которая обычно начинается не раньше начала сентября", - отметил политолог.

"Пандемия вносит большой элемент неопределенности в любые рейтинги. Те, которые сейчас есть, не имеют значения, особенно в таких быстро изменяющихся условиях… Что именно случится, мы не знаем, а знаем, что ситуация непредсказуемая. Президент все еще может выиграть, но может выиграть и его оппонент", - заключил профессор.