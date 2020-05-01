Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
2020-05-01T09:09
https://ria.ru/20200501/1570850107.html
Эксперт оценил влияние заявлений Трампа о COVID-19 на исход выборов в США
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570460109_0:179:3072:1907_1036x0_80_0_0_3dd5be98516ff30fa90a97a28b607379.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил влияние заявлений Трампа о COVID-19 на исход выборов в США

09:09 01.05.2020
893
© REUTERS / Alexander DragoПрезидент США Дональд Трамп сравнивает обычную ватную палочку с палочкой для забора материала для теста на коронавирус во время ежедневного брифинга
Президент США Дональд Трамп сравнивает обычную ватную палочку с палочкой для забора материала для теста на коронавирус во время ежедневного брифинга
© REUTERS / Alexander Drago
Президент США Дональд Трамп сравнивает обычную ватную палочку с палочкой для забора материала для теста на коронавирус во время ежедневного брифинга . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рискует прослыть некомпетентным из-за своих противоречивых заявлений по поводу коронавируса, но это, возможно, не помешает ему переизбраться на второй срок, так как выборы в год пандемии непредсказуемы, заявил РИА Новости профессор политологии Калифорнийского университета Тед Анагносон.
На прошлой неделе Трамп публично заявил, что бороться с коронавирусом помогут солнечный свет и отбеливатель. Также, по его словам, "дезинфицирующее средство выбивает вирус за минуту, и если есть способ, которым мы можем сделать что-то типа инъекции, то оно проникнет в легкие и воздействует на значительный объем легких". Позднее он пояснил, что говорил это "саркастически", чтобы "проверить реакцию СМИ". Тем не менее противники Трампа стали активно использовать это высказывание в качестве доказательства некомпетентности президента и даже его опасности.
"Возможно, заявления президента Трампа, сделанные на прошлой неделе, сформируют его имидж в ущерб ему самому. Но, возможно, ему удастся преодолеть этот образ некомпетентности", - сказал Анагносон. Он отметил, что сейчас, за полгода до выборов, которые пройдут 3 ноября, политики, баллотирующиеся в президенты, пытаются установить "условия ведения предвыборной кампании и структурировать проблемы таким образом, чтобы это было выгодно им самим".
Говоря о влиянии пандемии на выборы, Анагносон высказал мнение, что это станет важным фактором. "Пандемия и ее влияние на экономику на данном этапе, весной, по-видимому, являются главными элементами, определяющими выборы. Я предполагаю, что скорость снятия ограничений (из-за коронавируса) в штатах и последствия этих решений для пандемии также будут иметь важное значение. Кроме того, кандидатам в президенты будет сложно закрывать глаза на то, в результате чего безработица вырастет до 15-25%", - заявил он.
Президент США Дональд Трамп
1 мая, 00:55Распространение нового коронавируса
Трамп заявил о наличии данных об искусственном происхождении коронавируса
Ранее ряд штатов уже объявили о частичной отмене ограничений, другие планируют это сделать уже в начале мая.
В США на 30 апреля было зарегистрировано более 1 миллиона случаев COVID-19, более 60 тысяч человек, у которых был выявлен коронавирус, скончались. Тем самым оказался превышен прогноз Трампа по общему числу умерших, который он давал несколько недель назад. Впрочем, ранее президент говорил, что 100-200 тысяч умерших будет означать, что власти сделали "хорошую работу" по борьбе с пандемией, так как в противном случае умерших может быть более 2 миллионов.
Также профессор прокомментировал рейтинги Трампа и его главного соперника на выборах демократа Джо Байдена, которого формально должны утвердить кандидатом от партии на съезде в августе. Согласно данным большинства рейтингов, в апреле Байден опережал Трампа в среднем на 6% (48% против 42%), что примерно отражает преимущество демократов над республиканцами. Однако четыре года назад демократическое большинство среди избирателей не помешало Трампу победить на выборах благодаря действующей в США системе выборщиков.
Лошадью ходи. Джо Байден возьмет вице-президентом женщину
16 марта, 17:55Акценты
"Лошадью ходи". Джо Байден возьмет вице-президентом женщинуПонятно, что Байдену нужен такой второй номер, который привлечет к нему дополнительных избирателей. Вот Байден и решил, что еще лучше, если у этого второго номера тоже будет, как минимум, "второй номер".
Характерно, что по мере ухудшения ситуации с коронавирусом в апреле снижались рейтинги и Трампа, и Байдена, хотя и незначительно. По данным портала Real Clear Politics, если в конце марта усредненный рейтинг президента был 44,4%, а у его соперника более 50%, то к середине месяца они упали на 3%, поднявшись к концу месяца на процент.
"Рейтинги на данном этапе, лидерство в 5 или даже 10 баллов - все это может полностью измениться осенью, и это самый важный аспект. У нас были выборы, где у кандидата весной было лидерство в 15 или 20% весной, а затем оно испарялось, как только американцы действительно начинали обращать внимание на предвыборную кампанию, которая обычно начинается не раньше начала сентября", - отметил политолог.
"Пандемия вносит большой элемент неопределенности в любые рейтинги. Те, которые сейчас есть, не имеют значения, особенно в таких быстро изменяющихся условиях… Что именно случится, мы не знаем, а знаем, что ситуация непредсказуемая. Президент все еще может выиграть, но может выиграть и его оппонент", - заключил профессор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
24 апреля, 11:48Президентские выборы в США - 2020
Байден заявил, что Трамп попытается отложить президентские выборы в США
220000
Президентские выборы в США - 2020Коронавирус COVID-19Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Медицинские работники
Назван главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38США и КНР договорились создать условия для реализации торговой сделки
06:37Послы стран СНГ в США приняли совместное заявление к Дню Победы
06:29Президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем Победы
06:19На "Земле леопарда" рассказали о пополнениях в тигриных семьях
06:09В Минобороны сообщили, когда истребители Су-57 получат новейший двигатель
06:06Стоимость биткоина впервые с февраля превысила отметку в $10 тысяч
06:00Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
05:57Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
05:50Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
Лента новостейМолния