Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.

В документе указано, что средства выделят из резервного фонда правительства.

Проконтролировать целевое использование денег поручили МИД.

Минкомсвязи 27 марта на портале госуслуг запустило сервис для граждан страны, которым нужна помощь для возвращения в Россию.

В частности, там можно подать заявление на материальную помощь.

В конце марта Россия на фоне пандемии коронавируса прекратила регулярное и чартерное пассажирское авиасообщение с другими странами. Исключение сделано для вывозных рейсов. При этом в Москву через аэропорт Шереметьево могут прилететь не более 500 россиян в сутки, в другие регионы — не более 200.