В Тамбовской области более ста человек выздоровели после коронавируса

ВОРОНЕЖ, 1 мая - РИА Новости. Врачи в Тамбовской области выписали из больниц и сняли с наблюдения на дому 106 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, сообщает в пятницу администрация региона.
В Тамбовской области зарегистрированы 612 случаев коронавирусной инфекции, два пациента скончались.
"На утро 1 мая 106 человек вылечены в Тамбовской области от коронавирусной инфекции, из них 71 выписано из стационара, 35 - снято с амбулаторного наблюдения в связи с выздоровлением", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.