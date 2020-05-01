В Малайзии почти все секторы экономики смогут возобновить работу с 4 мая

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин заявил в пятницу, что с 4 мая все секторы экономики смогут возобновить работу, после того как из-за ситуации с коронавирусом в стране были введены ограничительные меры.

"Начиная с 4 мая почти все секторы экономики смогут возобновить деятельность при определенных условиях", - заявил премьер Малайзии, слова которого приводит местное издание Free Malaysia Today

Малайзийский премьер добавил, что слишком долгое действие ограничений на передвижения граждан "негативно скажется на экономике". При этом он отметил, что речь не идет о возобновлении работы кинотеатров, клубов, развлекательных заведений, базаров и выставок, уточняет издание.

Такие виды спорта, как футбол, регби, плавание, также не будут разрешены, однако жители страны смогут, например, заниматься спортом на улице при условии соблюдения дистанции. Такие мероприятия, как концерты и банкеты, а также религиозные мероприятия и собрания также не будут проводиться. Школы останутся закрытыми.

Ранее сообщалось со ссылкой на премьера Малайзии о продлении до 12 мая действия указа о контроле передвижения - главной общенациональной ограничительной меры, принятой в связи с эпидемией коронавируса. Режим, запрещающий передвижение граждан по стране и ограничивающий передвижение внутри штатов, был первоначально введен с 18 по 31 марта. Затем его продлили до 14 апреля, а потом - до 28 апреля.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.