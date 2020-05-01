В Курган прибыл вертолет МЧС для помощи в тушении пожаров

По его словам, работа воздушного судна в регионе спланирована до 12 мая. "Первого и второго мая планируется применение вертолета для проведения мониторинга пожарной обстановки в Макушинском, Петуховском, Частоозерском, Мокроусовском и Лебяжьевском районах, в которых прогнозируется четвертый класс пожарной опасности, а также тушение возможных очагов возгорания растительности", - добавил представитель ведомства.