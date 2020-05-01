В Курган прибыл вертолет МЧС для помощи в тушении пожаров

"Тридцатого апреля для тушения ландшафтных пожаров на территории Курганской области из подмосковного Жуковского прибыл вертолет Ми-8", - сказал собеседник агентства.
По его словам, работа воздушного судна в регионе спланирована до 12 мая. "Первого и второго мая планируется применение вертолета для проведения мониторинга пожарной обстановки в Макушинском, Петуховском, Частоозерском, Мокроусовском и Лебяжьевском районах, в которых прогнозируется четвертый класс пожарной опасности, а также тушение возможных очагов возгорания растительности", - добавил представитель ведомства.
Собеседник агентства напомнил, что с 5 апреля в области действует особый противопожарный режим, во время которого запрещены любые действия с открытым огнем. В частности, запрещено разводить костры, сжигать что-либо, бросать непотушенные сигареты – все это является причиной многочисленных пожаров.