В Забайкалье для тушения природных пожаров прибыли сто десантников

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Читу 100 десантников из федерального резерва Рослесхоза для тушения природных пожаров в труднодоступных районах Забайкальского края, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства.
"В столицу Забайкалья самолетом МЧС РФ Ил-76 доставлены 100 пожарных десантников федерального резерва Рослесхоза", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что десантники будут задействованы в тушении природных пожаров, действующих в труднодоступных районах Забайкалья. Кроме того, для защиты населенных пунктов от огня будет применяться сам самолет-танкер Ил-76. Он способен за один вылет сбросить на площадь, охваченную огнем, до 42 тонн воды или огнетушащих растворов.
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