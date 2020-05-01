В Забайкалье для тушения природных пожаров прибыли сто десантников

Он отметил, что десантники будут задействованы в тушении природных пожаров, действующих в труднодоступных районах Забайкалья. Кроме того, для защиты населенных пунктов от огня будет применяться сам самолет-танкер Ил-76. Он способен за один вылет сбросить на площадь, охваченную огнем, до 42 тонн воды или огнетушащих растворов.