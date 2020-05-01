В горах Южной Кореи упал спасательный вертолет с семью людьми

СЕУЛ, 1 мая — РИА Новости. Спасательный вертолет с семью людьми на борту, включая пациента, упал в горах в Спасательный вертолет с семью людьми на борту, включая пациента, упал в горах в Южной Корее , сообщает телеканал YTN

Крушение произошло в пятницу, 1 мая, около 12 часов дня (шесть часов утра по московскому времени), в горах Чирисан в провинции Кёнсан-Намдо. Вертолет возвращался с вызова, приняв на борт пациента с остановкой сердца, и упал недалеко от пика Чхонван.

Команда спасателей не пострадала, но пациент и его опекун находятся в тяжелом состоянии, их доставили в близлежащий госпиталь.