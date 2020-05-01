На Ставрополье умерли трое пациентов с коронавирусом

ПЯТИГОРСК, 1 мая - РИА Новости. Трое пациентов с COVID-19 скончались на Ставрополье, за сутки выявлено 89 случаев заражения, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
"Ситуация с коронавирусом в крае пока остается достаточно напряженной. За минувшие сутки, к глубокому сожалению, скончались еще три пациента с подтвержденным диагнозом. Врачи сделали все возможное, но их жизни не удалось спасти. Глубоко соболезную родным. За день инфекция выявлена еще у 89 человек", - написал Владимиров в Instagram.
По его словам, суммарно за всё время в Ставропольском крае зарегистрирован уже 651 случай заболевания, среди инфицированных 53 ребенка. "В тяжелом состоянии остаются 11 пациентов, 93 заболевших находятся в состоянии средней степени тяжести. Всего выздоровели 116 человек", - отметил Владимиров.
По его словам, такие скачки заболеваемости подчеркивают то, как важно следовать требованиям режима повышенной готовности, соблюдать самоизоляцию.
По данным властей на четверг, в регионе было зафиксировано 10 смертей пациентов с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.