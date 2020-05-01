На Ставрополье умерли трое пациентов с коронавирусом

По его словам, суммарно за всё время в Ставропольском крае зарегистрирован уже 651 случай заболевания, среди инфицированных 53 ребенка. "В тяжелом состоянии остаются 11 пациентов, 93 заболевших находятся в состоянии средней степени тяжести. Всего выздоровели 116 человек", - отметил Владимиров.