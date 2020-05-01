В Удмуртии умер девятый пациент с коронавирусом

УФА, 1 мая - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о девятом пациенте с коронавирусом, который скончался 1 мая.
По его данным, в Удмуртии выявлено еще семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у шести жителей Ижевска и одного жителя Малопургинского района. По каждому вновь выявленному случаю заболевания проводятся все противоэпидемические мероприятия, установлен и лабораторно обследуется круг контактных лиц.
"Выздоровели и выписаны ещё 14 человек и, к сожалению, ещё один летальный случай - пациентка 81 года, страдавшая хроническим заболеванием",- сообщил Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Всего в Удмуртской Республике зарегистрировано 244 лабораторно подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией из них - 45 выздоровевших, девять летальных случаев.
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