В Алтайском крае за сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 1 мая – РИА Новости. Сорок один новый случай инфицирования Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае , с 1 мая регион закрыл границы, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрирован 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

По данным властей региона, самое большое количество новых случаев выявлено в Барнауле – 19, в Змеиногорском районе их пять, в Немецком национальном районе – три, в Павловском – два, в ряде других городов и районов – по одному.

"Впервые заболевание выявлено у двух жителей ЗАТО Сибирский", - отмечается в сообщении.

Всего в Алтайском крае общее число заболевших составляет 423 человека, в том числе 35 детей в возрасте до 17 лет. Из этого числа выздоровели и выписаны из медучреждений 56 пациентов, причем 12 за минувшие сутки.

Всего в регионе под медицинским наблюдением находятся более 1,5 тысячи человек. Снято с наблюдения – 7,8 тысячи.

Оперштаб также отмечает, что в ночь на 1 мая Алтайский край закрыл свои границы для беспрепятственного въезда. На границе введен жесткий паспортный контроль. Беспрепятственно пропускают только грузоперевозчиков. Жителей других регионов будут пропускать на территорию края только в экстренных случаях с вручением постановления об обязательной 14-дневной самоизоляции в месте прибытия.