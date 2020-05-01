В Узбекистане эвакуировали затопленный после прорыва дамбы поселок

ТАШКЕНТ, 1 мая — РИА Новости. Спасатели эвакуировали жителей поселка в Сырдарьинской области Спасатели эвакуировали жителей поселка в Сырдарьинской области Узбекистана , затопленного после прорыва дамбы на водохранилище, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС страны.

По данным пресс-службы, 1 мая в 5:55 (3:55 мск) произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, в результате был затоплен поселок Кургантепа в Сардобинском районе.

"Спасатели осуществили временную эвакуацию населения Кургантепа на безопасную территорию. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении Telegram-канала МЧС.

Проводятся работы по эвакуации населения соседних районов, находящихся под угрозой затопления, МЧС полностью контролирует ситуацию, добавили в ведомстве.