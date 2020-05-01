Число заболевших COVID-19 в Узбекистане достигло 2046 человек

ТАШКЕНТ, 1 мая - РИА Новости. Число инфицированных Число инфицированных коронавирусом Узбекистане выросло еще на семь человек и достигло 2046 человек, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В четверг число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 2039, девять пациентов скончались, 1133 выздоровели.

"По состоянию на 1 мая 2020 года 10.00 (08.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2046", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В четверг всего было зафиксировано 37 новых случаев COVID-19.

По данным ведомства, в инфекционных больницах республики в настоящее время находятся 904 пациента, состояние десяти из них оценивается как тяжелое, двоих – как крайне тяжелое.

Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Более 80 тысяч человек находятся на карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.