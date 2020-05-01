Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-01T15:38
https://ria.ru/20200501/1570849350.html
Богатейшие россияне с начала года потеряли 46 миллиардов долларов
https://cdn24.img.ria.ru/images/152496/94/1524969421_0:115:2560:1555_1036x0_80_0_0_b6214affed07ec2ccbe3834c6b0f354a.jpg
РИА Новости

Богатейшие россияне с начала года потеряли 46 миллиардов долларов

08:34 01.05.2020 (обновлено: 15:38 01.05.2020)
12132
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛеонид Михельсон
Леонид Михельсон
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Леонид Михельсон. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года снизилось на 46 миллиардов долларов, больше всех потерял совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 23 россиянина.
Бизнесмену Сулейману Керимову единственному из попавших в рейтинг российских миллиардеров удалось с начала года увеличить свое состояние на 691 миллион долларов, до 5,76 миллиарда долларов.
Состояние одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина с начала года снизилось на 2,04 миллиарда долларов — до 26 миллиардов. Таким образом, он остается богатейшим из россиян в списке BBI. Второе место занимает основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин — его богатство сократилось за январь — апрель на 3,84 миллиарда долларов, до 17,6 миллиарда долларов.
Канье Уэст
27 апреля, 17:01Культура
Канье Уэст официально стал долларовым миллиардером
На третьем месте по итогам первых четырех месяцев года находится совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чей капитал с начала года сократился на 7,66 миллиарда долларов — до 16,9 миллиарда. Четвертую строчку занял основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, его капитал снизился на 3,8 миллиарда долларов, до 16,2 миллиарда. На пятом месте находится совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов. Его состояние с начала года упало на 6,56 миллиарда долларов — до 15,7 миллиарда.
На шестом месте рейтинга Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") — его состояние уменьшилось на 1,25 миллиарда долларов, до 15,4 миллиарда. Седьмое место занял Роман Абрамович (Evraz): его богатство составило 14,8 миллиарда долларов, снизившись на 1,58 миллиарда. Восьмое место досталось основному владельцу "Реновы" Виктору Вексельбергу, его состояние сократилось на 1,36 миллиарда долларов — до 13,5 миллиарда. Девятое место занял бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, чье состояние сократилось на два миллиарда, до 13,4 миллиарда долларов.
Замыкает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI российский бизнесмен, основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман с состоянием в 12,2 миллиарда долларов, снижение показателя за январь — апрель составило 1,66 миллиарда долларов.
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
19 апреля, 08:00
США спасают нас и весь мир: почему миллиардеры в бешенстве
2084246512
Владимир ЛисинАлексей МордашовЛеонид МихельсонАндрей МельниченкоВиктор ВексельбергМихаил ФридманВладимир ПотанинВагит АлекперовАлишер УсмановСулейман КеримовРоман АбрамовичЭкономика
Популярные комментарии
В связи с форс-мажорными обстоятельствами в стране, все деньги олигархов изъять в доход государства для закупки медикаментов, лечение пострадавших и на дотации населению.
1 мая, 09:31
ooleg
5281007
И сразу местные Шариковы лепят лойсы. Как же у нас любят чужие деньги считать и завидовать
1 мая, 10:34
Призывающий баттхерт
9100254
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Медицинские работники
Назван главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37Послы стран СНГ в США приняли совместное заявление к Дню Победы
06:29Президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем Победы
06:19На "Земле леопарда" рассказали о пополнениях в тигриных семьях
06:09В Минобороны сообщили, когда истребители Су-57 получат новейший двигатель
06:06Стоимость биткоина впервые с февраля превысила отметку в $10 тысяч
06:00Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
05:57Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
05:50Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
Лента новостейМолния