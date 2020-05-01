В Новосибирской области выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом

"По данным оперативного штаба на 11.00 (07.00 мск) 1 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 55 человек. Всего в регионе зарегистрировано 526 случаев заражения коронавирусом, из них 25 – дети. 105 человек выписаны по выздоровлению, четверо скончались", - говорится в сообщении.