В Новосибирской области выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 1 мая – РИА Новости. Пятьдесят пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили за сутки в Новосибирской области, общее число инфицированных выросло до 526, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на 11.00 (07.00 мск) 1 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 55 человек. Всего в регионе зарегистрировано 526 случаев заражения коронавирусом, из них 25 – дети. 105 человек выписаны по выздоровлению, четверо скончались", - говорится в сообщении.
Власти сообщают, что в отделениях реанимации находятся 32 человека, в том числе семь пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких.
В детскую больницу №3 госпитализированы 117 детей с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 649, в том числе пациенты с установленным диагнозом. Три пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ, два – в Черепановскую ЦРБ, три – в Сузунскую.
Всего в регионе проведено более 36 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.