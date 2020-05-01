Военные из России продезинфицировали еще четыре дома для пожилых в Италии

Всего российскими военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск РХБ защиты МО РФ совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более чем 90 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 102 здания и сооружения, более 900 тысяч "квадратов" внутренних помещений и более 260 тысяч квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.