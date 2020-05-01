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2020-05-01T08:07
https://ria.ru/20200501/1570849171.html
Военные из России продезинфицировали еще четыре дома для пожилых в Италии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570514014_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_771b3a37f04a69c13cc0071f42bdad75.jpg
РИА Новости

Военные из России продезинфицировали еще четыре дома для пожилых в Италии

08:07 01.05.2020
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСотрудник министерства обороны РФ проводит санитарную обработку помещений лечебного учреждения в провинции Брешиа в Ломбардии
Сотрудник министерства обороны РФ проводит санитарную обработку помещений лечебного учреждения в провинции Брешиа в Ломбардии
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
БЕРГАМО (Италия), 1 мая - РИА Новости. Российские военные специалисты, прибывшие в Италию для помощи в борьбе против коронавируса, продезинфицировали еще четыре дома для пожилых людей в Брешие провинции Ломбардия, сообщило российское Министерство обороны.
"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений четырех домов для пожилых людей в городе Брешиа (провинция Ломбардия) и прилегающих к ним дорог", - говорится в сообщении.
Всего российскими военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск РХБ защиты МО РФ совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более чем 90 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 102 здания и сооружения, более 900 тысяч "квадратов" внутренних помещений и более 260 тысяч квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Войска РХБЗЛомбардияИталияВ мире
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