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Распространение нового коронавируса
2020-05-01T08:02
https://ria.ru/20200501/1570849061.html
Vietnam Airlines готовы вывезти россиян из Ханоя в Москву 12 мая
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569275887_0:160:3073:1888_1036x0_80_0_0_4e859cd82df1daf36a41cf0ef774cd7d.jpg
РИА Новости

Vietnam Airlines готовы вывезти россиян из Ханоя в Москву 12 мая

08:02 01.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Антон Денисов
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Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Вьетнамские авиалинии" (Vietnam Airlines) заявила о готовности выполнить рейс Ханой-Москва-Ханой 12 мая, на котором смогут вылететь россияне, сообщило генконсульство РФ в Хошимине.
"Авиакомпания "Вьетнамские авиалинии" уведомила посольство о планирующемся ориентировочно на 12 мая рейсе по маршруту Ханой-Москва-Ханой. Перевозчик выразил готовность доставить в Москву граждан России, застрявших во Вьетнаме", - сообщило генконсульство в Telegram.
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Ориентировочная стоимость перелета может составить 1000 долларов США.
Генконсульство просит всех, кто намерен вылететь этим рейсом, до 5 мая сообщить ФИО, номер паспорта, адрес проживания в России и номер заявки на портале Госуслуги сотрудникам консульского отдела посольства России в Ханое по электронной почте.
Вопрос въезда в РФ необходимо согласовать с российским оперативным штабом по недопущению завоза и распространения коронавируса, предупреждает генконсульство.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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