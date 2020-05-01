В Таиланде выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

БАНГКОК, 1 мая – РИА Новости. Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Таиланде в пятницу, смертей от инфекции за сутки не отмечено, заявил на брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня пятый день количество зарегистрированных новых заражений в нашей стране меньше 10. Сегодня их всего шесть, это самая низкая цифра более чем за полтора месяца. К счастью, за эти сутки снова не зарегистрирована ни одна смерть от коронавирусной инфекции. Хочу сказать спасибо за это нашим медицинским работникам", - сказал он.
"Эпидемиологические расследования по нескольким новым пациентам показали, что стали чаще заражения коронавирусной инфекцией при посещении рынков и ярмарок и "домашние" заражения, которые следуют за ними", - сообщил Висануйотхин.
"Общее количество заболевших с начала эпидемии в нашей стране теперь составляет 2 960 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему 54 человека, полностью выздоровевших сейчас – 2 719 человек", - сообщил Висануйотхин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.