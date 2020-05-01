В Бурятии за сутки 28 человек заразились коронавирусом

КРАСНОЯРСК, 1 мая - РИА Новости. Общее число заражений коронавирусом с момента начала пандемии выросло в Бурятии за сутки на 28, до 325, сообщается на сайте минздрава республики.
В четверг говорилось о 297 заболевших, прирост за сутки составлял 26 человек.
"По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 01.05.2020, зарегистрировано 325 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. Из них успешно завершили лечение и выписались из больницы 94 человека, умерло четыре человека, проходят лечение в стационарах 216 пациентов. На данный момент осуществляется госпитализация 11 заболевших", - говорится в сообщении.
На утро пятницы в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 216 больных, из них 18 детей (в том числе трое детей с внебольничной пневмонией).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.