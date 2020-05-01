В Бурятии за сутки 28 человек заразились коронавирусом

"По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 01.05.2020, зарегистрировано 325 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. Из них успешно завершили лечение и выписались из больницы 94 человека, умерло четыре человека, проходят лечение в стационарах 216 пациентов. На данный момент осуществляется госпитализация 11 заболевших", - говорится в сообщении.