В Кузбассе выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом

КЕМЕРОВО, 1 мая – РИА Новости. Заражение коронавирусом за последние сутки подтвердилось еще у 15 жителей Кемеровской области, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 15 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 123 больных коронавирусом", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 11 новых случаев зарегистрировано в Новокузнецке, по одному случаю – в Анжеро-Судженске, Осинниках, Юрге, поселке Краснобродский. Среди новых заболевших в возрасте от одного года до 17 лет – три человека, от 18 до 30 лет – один человек, от 31 до 45 лет – три человека, от 46 до 60 лет – четыре заболевших, старше 60 лет – четыре человека.
По данным на пятницу, в Кузбассе выявлены 143 случая заболевания коронавирусом. 18 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, два пациента скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 11 380 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.