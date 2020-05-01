В Кузбассе выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом

"Еще у 15 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 123 больных коронавирусом", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Волонтер из Кузбасса рассказал Путину о борьбе с COVID-19 в регионе

Волонтер из Кузбасса рассказал Путину о борьбе с COVID-19 в регионе

По данным на пятницу, в Кузбассе выявлены 143 случая заболевания коронавирусом. 18 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, два пациента скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 11 380 человек.