В Китае ждут первый туристический пик после эпидемии коронавируса

ПЕКИН, 1 мая – РИА Новости. Первый туристический пик в 2020 году после эпидемии Первый туристический пик в 2020 году после эпидемии коронавирусной инфекции ожидается в Китае на первомайских праздничных выходных, которые продлятся пять дней, говорится в полученном РИА Новости докладе крупнейшего в Китае туристического агентства Ctrip.

"Совпав с постепенным ослаблением ограничений на передвижение, введенных из-за пандемии COVID-19, пятидневные праздничные выходные в мае являются знаменательным событием в восстановлении туристического сектора. Ожидается, что майские праздники станут первым туристическим пиком в 2020 году, вероятно, данные по поездкам увеличатся вдвое по сравнению с выходными по случаю Дня поминовения усопших в апреле, когда жители Китая совершили 43 миллиона поездок, а доход туристической отрасли составил около 1,2 миллиарда долларов", - говорится в докладе.

Авторы доклада также отмечают новый тренд в модели путешествий после эпидемии. Чтобы не допустить массовых скоплений людей, администрация популярных туристических достопримечательностей ввела систему бронирования, ограничив поток посетителей 30% от максимального. Кроме того, туристы переориентировались от путешествий между регионами и за границу на местный туризм.

Власти приняли целый пакет мер для поддержки туристического сегмента, более 20 провинций и городов выпустили туристические ваучеры для жителей, по всей стране открылись 4000 туристических достопримечательностей специально для майских праздников.

Нанкина, Люди в основном совершают четырехдневные поездки в близлежащие районы. Больше всего туристов выезжают из Шанхая Гуанчжоу , Шэньчжэня, Чэнду, Ханчжоу Пекина , Чунцина, Сианя и Чанша.

Резко возросло число бронирований для маленьких тургрупп от трех до шести человек, трех-четырехдневные поездки, а также бронирований с использованием частного автомобиля и гида.

Аренда автомобилей стала самым популярным трендов в этом году, количество бронирований достигло 70% от показателя прошло года, также особой популярностью стали пользоваться местные гиды.

По состоянию на данный момент, около 55% туристов забронировали четырех и пятизвездочные отели. Из путешествующих 52% - мужчины. 48% - женщины. Молодежь в возрасте до 30 лет стала главной двигающей силой туристического сегмента на майских праздниках, на них приходится 57% всех бронирований.

"Пандемия стала огромным вызовом для нас всех. Но, тем не менее, туризм – жизнеспособная и важная индустрия, и, совпав с ослаблением ограничений в связи в Китае, переход к новым, инновационным моделям туризма является многообещающей двигающей силой во время предстоящих выходных", - заявил глава компании Trip.com Group Джеймс Лян, слова которого приводятся в докладе.

Ранее власти многих провинций и городов Китая, в том числе Пекина, снизили уровень реагирования на ЧС, объявленный еще в конце января из-за эпидемии, отменив ряд жестких карантинных мер, что также подтолкнуло жителей страны отправиться в поездки. Тем не менее, власти подчеркивают важность соблюдения профилактических мер, чтобы не допустить повторного распространения инфекции.