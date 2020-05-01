Эксперт рассказал о методе определения пика эпидемии коронавируса

"Сравним работу с данными с работой весов. Допустим, что весы сломаны и определяют не ваш точный вес, а занижают его на 40%. Но нам не столько важно, сколько вы сейчас весите, сколько важно, изменился ли он с момента, когда вы сели на диету. Важнее знать, что каждый день вы худеете на 10%. В ситуации с коронавирусом похожий подход. Есть методика тестирования, есть данные, есть число протестированных и число заболевших. Главное, чтобы не менялась методика тестирования и тогда модель спрогнозирует пик и окончание эпидемии", - сказал Тавадян.