Эксперт рассказал о методе определения пика эпидемии коронавируса

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Статистика по заболеваемости COVID-19 позволяет проводить математическое моделирование наступления пика эпидемии и ее окончания, несмотря на то, что данные по заболеваемости могут быть занижены, сообщил РИА Новости кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
"Сравним работу с данными с работой весов. Допустим, что весы сломаны и определяют не ваш точный вес, а занижают его на 40%. Но нам не столько важно, сколько вы сейчас весите, сколько важно, изменился ли он с момента, когда вы сели на диету. Важнее знать, что каждый день вы худеете на 10%. В ситуации с коронавирусом похожий подход. Есть методика тестирования, есть данные, есть число протестированных и число заболевших. Главное, чтобы не менялась методика тестирования и тогда модель спрогнозирует пик и окончание эпидемии", - сказал Тавадян.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.