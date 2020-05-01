В России на фоне самоизоляции выросли продажи хлеба

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Покупки хлеба в Покупки хлеба в России на фоне самоизоляции за месяц подскочили на 36%, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Аналитики изучили наполняемость чеков в мобильном банке и определили, какие продукты и промтовары россияне в апреле покупали чаще всего. Кредитная организация входит в число крупнейших банков-эквайеров.

"Безусловным лидером апрельских покупок в категории "Продукты питания" стал хлеб, количество покупок которого в апреле относительно марта выросло на 36,02%. На втором месте в категории "Продукты питания" – молоко, его покупки в апреле выросли относительно марта на 35,46%, а на третьем – яйца, покупки выросли на 49,27%", - подсчитали в банке.

В категории "Средства по уходу" в апреле лидирует крем – его покупки относительно марта выросли на 3,18%. На втором месте – мыло, покупки которого увеличились на 15,06%. На третьем – зубная паста, которая оказывалась в апрельских кассовых чеках на 19,82% чаще, чем в марте.

Самый популярный товар для детей в апреле – детское пюре. При этом его покупки в апреле относительно марта немного снизились – на 1,65%. На втором месте – школьные тетради, покупки которых выросли относительно марта на 5,75%. Примечательно, что относительно февраля, покупки тетрадей в связи с переходом на дистанционное обучение, упали на 51,37%. На третьем месте – подгузники.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. На фоне распространения заболевания в ряде российских регионов введены ограничения в виде самоизоляции и запрета на проведение массовых мероприятий.