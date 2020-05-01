МЧС доставило мобильный госпиталь в Якутию

"Мобильный госпиталь на 30 мест и пункт временного размещения вместимостью до 125 человек будут развернуты вблизи Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Ленской районе, где объявлен карантин из-за очага заражения коронавирусом", - сказал собеседник агентства.

Мобильный госпиталь включает в себя две автомашины "Камаз", одну автомашину-"санитарку", а также 21 человека, в том числе четырех врачей, четырех человек среднего медперсонала, четыре х человек техперсонала.