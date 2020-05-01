МЧС доставило мобильный госпиталь в Якутию

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС РФ доставил из Хабаровска в Якутию аэромобильный госпиталь и группу врачей для оказания помощи населению в связи с обострением обстановки с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Мобильный госпиталь на 30 мест и пункт временного размещения вместимостью до 125 человек будут развернуты вблизи Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Ленской районе, где объявлен карантин из-за очага заражения коронавирусом", - сказал собеседник агентства.
Мобильный госпиталь включает в себя две автомашины "Камаз", одну автомашину-"санитарку", а также 21 человека, в том числе четырех врачей, четырех человек среднего медперсонала, четыре х человек техперсонала.
По его словам, в группировку МЧС РФ вошли специалисты Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, всего задействовано порядка 30 человек.
В настоящее время на Чаяндинском месторождении в разных организациях, в том числе на 79 подрядных предприятиях "Газпрома", работают больше 10 тысяч человек. У всех взяты тесты на коронавирус. На месторождении развёрнут штаб МЧС.
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