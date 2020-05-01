Врач назвал продукты, от которых следует отказаться при эпидемии COVID-19

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Мучные кондитерские изделия, хлеб из муки высшего сорта, колбасы, чипсы, фаст-фуд, сардельки и газированные напитки следует исключить из рациона на время пандемии Мучные кондитерские изделия, хлеб из муки высшего сорта, колбасы, чипсы, фаст-фуд, сардельки и газированные напитки следует исключить из рациона на время пандемии коронавируса , для повышения защитных функций организма рекомендуется принимать витаминно-минеральные комплексы, заявила кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.

Специалисты ФИЦ питания и биотехнологии разработали рекомендации по питанию в режиме самоизоляции и карантина для взрослых и детей. В их основу положены результаты многочисленных исследований по изучению метболизма человека в разных условиях окружающей среды и основные законы нутрицитологии: соответствие съеденных калорий потраченным, удовлетворение потребностей организма в необходимых питательных веществах и разнообразие рациона.

"Рекомендуется минимизировать потребление соли, сахара, насыщенных жирных кислот, существенно ограничивая или исключая из рациона такие продукты, как сахаристые и мучные кондитерские изделия, хлеб и хлебобулочные изделия из муки высшего сорта, сладкие газированные напитки, колбасы, сосиски, сардельки, чипсы, фаст-фуд", - рассказала РИА Новости Бурляева.

Она уточнила, что в рацион рекомендуется включать основные традиционные продукты: хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки, или с добавлением отрубей, крупы, молоко и кисломолочные продукты с пониженным содержанием жира, мясо, птицу, рыбу, яйца, растительные масла, не менее 400 граммов в сутки овощей и фруктов.

"Для повышения защитных функций организма в условиях стрессовых ситуаций, на фоне соблюдения режима самоизоляции, рекомендуется включение витаминно-минеральных комплексов содержащих витамины: D, A, E, C, микроэлемены: цинк и селен", - отметила Бурляева.