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Распространение нового коронавируса
2020-05-01T13:46
https://ria.ru/20200501/1570848463.html
Ученый спрогнозировал пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569868165_0:208:3072:1936_1036x0_80_0_0_21ec67b7ea9a6f462a708e45e7724719.jpg
РИА Новости

Ученый спрогнозировал пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

07:31 01.05.2020 (обновлено: 13:46 01.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Математическая модель позволила определить пики эпидемии по федеральным округам, сообщил РИА Новости кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Расчеты ведутся по логарифмической кривой, построенной на статистических данных по заболеваемости.

"Динамика, к которой у меня самое большое доверие, — это Москва, здесь наиболее подробно публикуются данные. Кроме того, эпидемия здесь началась раньше и временные ряды данных длиннее. Динамика здесь четко характеризуется кривыми логистического роста", — отметил Тавадян.

© Фото : предоставлено Агаси ТавадяномПрогноз развития пандемии по расчетам на 1 мая 2020
Прогноз развития пандемии по расчетам на 1 мая 2020
© Фото : предоставлено Агаси Тавадяном
Прогноз развития пандемии по расчетам на 1 мая 2020
Как отметил ученый, пик пандемии в столице ожидается в ближайшее время. Динамика заболевания в Москве напоминает динамику больших городов Европы и США.

"Следует отметить, что с 17 апреля 2020 года ускорение динамики слегка снизилось и она уже изменилась в лучшую сторону. Столица в первых числах мая пройдет пик эпидемии", — сказал Тавадян.

Он уточнил, что окончания эпидемии в столице стоит ожидать к началу августа, общее число заболевших в городе составит к этому моменту от 130 до 170 тысяч человек.
Подмосковье, по его словам, пройдет пик заболеваемости чуть раньше Москвы.
"Динамика ЦФО в совокупности напоминает динамику Москвы. Только в Москве прогнозируется около пяти тысяч ежедневных случаев в период пика. По окончании этой волны в субъектах ЦФО, не считая Москву и Московскую область, будет зарегистрировано около 60 тысяч позитивных случаев", — сказал ученый.
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Он также уточнил, что в Санкт-Петербурге в данных есть несколько пиков.
"Это означает, что был не один эпицентр заражения, а несколько эпицентров, которые развиваются по отдельности. В городской динамике видны несколько мини-волн распространения инфекции, которые ускорили общий рост зараженности. С 13 апреля 2020 года динамика стала стабильной без заметного роста", — сказал собеседник агентства.
Тавадян уточнил, что в модель заложены всплески, поэтому она не исключает повторения таких всплесков неконтролируемого распространения.

"Ожидаемый пик распространения вируса в Санкт-Петербурге приходится на конец мая 2020 года. Надо отметить, что в ближайшее семь дней ожидается локальный пик заболеваемости. Пик заболеваемости во всем Северо-Западном округе должен прийтись на вторую декаду мая", — сказал математик.

© Фото : предоставлено Агаси ТавадяномПрогноз развития пандемии по расчетам на 1 мая 2020
Прогноз развития пандемии по расчетам на 1 мая 2020
© Фото : предоставлено Агаси Тавадяном
Прогноз развития пандемии по расчетам на 1 мая 2020
В Поволжском федеральном округе (ПФО), отметил он, видна отрицательная динамика распространения вируса.

"На динамику влияет интенсивность общения людей между собой. Если люди редко общаются, соблюдают социальную дистанцию, то динамика распространения будет замедляться, то есть будет положительной, и пик заболевания будет другим, может и в августе наступить. Если же люди продолжают общаться и не соблюдают ограничений, то динамика заболеваний растет и пик тоже сдвигается", — сказал Тавадян.

© Фото : предоставлено Агаси ТавадяномПрогноз развития пандемии по расчетам на 1 мая 2020
Прогноз развития пандемии по расчетам на 1 мая 2020
© Фото : предоставлено Агаси Тавадяном
Прогноз развития пандемии по расчетам на 1 мая 2020
Согласно модели, жители ПФО до 22 апреля, предположительно, плохо соблюдали карантин, общались и динамика прироста была сильной, но после этого числа случился перелом и динамика замедлилась.

"Сейчас прогноз таков — пик в ПФО наступит в начале мая. В данный момент есть вероятность, что заражений будет больше в Поволжье, чем в Северо-Западном федеральном округе", — сказал Тавадян.

По словам эксперта, в Сибирском федеральном округе сложно выделить четкую динамику — много шума, но сейчас угол ускорения относительно позитивный.
© Фото : предоставлено Агаси ТавадяномПрогноз развития пандемии по расчетам на 1 мая 2020
Прогноз развития пандемии по расчетам на 1 мая 2020
© Фото : предоставлено Агаси Тавадяном
Прогноз развития пандемии по расчетам на 1 мая 2020

"Пик ожидается около середины мая 2020 года, когда будет зарегистрировано около 200 случаев на пике", — уточнил ученый.

Согласно расчетам, пик в Северо-Кавказском федеральном округе придется на вторую неделю мая, в Уральском федеральном округе — на середину июня, в Южном федеральном округе — на конец мая, в Дальневосточном федеральном округе пик наступит в первую декаду мая.
© Фото : предоставлено Агаси ТавадяномПрогноз развития пандемии по расчетам на 1 мая 2020
Прогноз развития пандемии по расчетам на 1 мая 2020
© Фото : предоставлено Агаси Тавадяном
Прогноз развития пандемии по расчетам на 1 мая 2020
© Фото : предоставлено Агаси ТавадяномПрогноз развития пандемии по расчетам на 1 мая 2020
Прогноз развития пандемии по расчетам на 1 мая 2020
© Фото : предоставлено Агаси Тавадяном
Прогноз развития пандемии по расчетам на 1 мая 2020
© Фото : предоставлено Агаси ТавадяномПрогноз развития пандемии по расчетам на 1 мая 2020
Прогноз развития пандемии по расчетам на 1 мая 2020
© Фото : предоставлено Агаси Тавадяном
Прогноз развития пандемии по расчетам на 1 мая 2020
Как пояснил эксперт, "далекий" пик эпидемии на Урале связан с самой большой неопределенностью данных, поэтому утверждать, что Урал позже всех пройдет пик эпидемии, будет некорректно.
© Фото : предоставлено Агаси ТавадяномПрогноз развития пандемии по расчетам на 1 мая 2020
Прогноз развития пандемии по расчетам на 1 мая 2020
© Фото : предоставлено Агаси Тавадяном
Прогноз развития пандемии по расчетам на 1 мая 2020

"Общее число зараженных в России будет около 350-450 (тысяч. — Прим. ред.), если судить по модельным расчетам", — заключил Тавадян.

Россия находится на восьмом месте по числу инфицированных. По ситуации на 30 апреля общее количество заразившихся достигло 106 498 человек, 1073 из них погибли, 11 619 выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 7099 пациентов.
Как отметила в четверг глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, темпы прироста новых случаев коронавируса в России удалось существенно снизить, плато по новым случаем заболевания уже фактически достигнуто.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Пики, плато, ноги, хвост... Главное в борьбе с эпидемией СИЗы! Маски, перчатки, очки, жидкости для обеззараживания и безопасная дистанция! Вот что главное! Китай это доказал! И пока для народа не будет хотя бы масок и обеззараживающих жидкостей - это главное при коронавирусе, не будет никаких пиков! Это уже многие руководители регионов России осознали и вводят обязательный масочный режим. А если бы этот режим ввели в начале марта, и заранее озаботились о производстве в России, а не в Китае, достаточного числа качественных масок, то мы бы и пик миновали, и плато прошли! Что мешало-то? Ведь разговоры об эпидемии ведутся давно и отдельные вспышки уже были то там, то сям... И что? Наверно в России просто нет профессиональных эпидемиологов?
1 мая, 12:03
Иван Иванов
8420603
Увеличение числа мест для лечения больных коронавирусом - совсем непростая задача. Это особые условия лечения и работы медперсонала. Условия работы в красной зоне весьма тяжелые - 6-8 часов непрерывно в почти скафандре. Без подробностей. И уже критичным становится нехватка медперсонала в Москве. Поэтому - максимально самоизолируйтесь, берегите себя - не простужайтесь, соблюдайте санитарные нормы в общественных местах, если уж пришлось. Тогда можно надеяться, что больных будет меньше и все, нуждающиеся в интенсивном лечении, его получат.
1 мая, 20:23
SMSalavat Menshevik
9001101
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