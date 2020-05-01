США предложили России поддержать продление иранского оружейного эмбарго

ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. США считают, что у России Китая нет поводов голосовать против продления оружейного эмбарго в отношении Ирана , заявил журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Поскольку они голосовали за это в прошлом, нет повода, чтобы они не могли проголосовать за это снова", - сказал он журналистам. Расшифровку его общения с пулом распространил в госдепартамент.

По словам Хука, США уже подготовили проект резолюции для голосования в ООН по этой теме. "Мы надеемся, что дипломатия преуспеет, и мы проведем резолюцию СБ ООН, которая обновит оружейное эмбарго. Я понимаю, что есть заинтересованность в обсуждении гипотетических вариантов применительно к тому, что будет, если они не примут ее, но на данный момент мы сосредоточены на том, чтобы успешно провести новую резолюцию", - отметил спецпредставитель США по Ирану.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что действующий особый режим поставок вооружений и военной техники в Иран по прошествии пятилетнего срока должен истечь и отклонений от этого решения быть не может. В то же время госсекретарь Майк Помпео отмечал, что США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая.