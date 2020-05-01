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2020-05-01T07:40
https://ria.ru/20200501/1570848419.html
США предложили России поддержать продление иранского оружейного эмбарго
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РИА Новости

США предложили России поддержать продление иранского оружейного эмбарго

07:23 01.05.2020 (обновлено: 07:40 01.05.2020)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. США считают, что у России и Китая нет поводов голосовать против продления оружейного эмбарго в отношении Ирана, заявил журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
"Поскольку они голосовали за это в прошлом, нет повода, чтобы они не могли проголосовать за это снова", - сказал он журналистам. Расшифровку его общения с пулом распространил в госдепартамент.
По словам Хука, США уже подготовили проект резолюции для голосования в ООН по этой теме. "Мы надеемся, что дипломатия преуспеет, и мы проведем резолюцию СБ ООН, которая обновит оружейное эмбарго. Я понимаю, что есть заинтересованность в обсуждении гипотетических вариантов применительно к тому, что будет, если они не примут ее, но на данный момент мы сосредоточены на том, чтобы успешно провести новую резолюцию", - отметил спецпредставитель США по Ирану.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что действующий особый режим поставок вооружений и военной техники в Иран по прошествии пятилетнего срока должен истечь и отклонений от этого решения быть не может. В то же время госсекретарь Майк Помпео отмечал, что США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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