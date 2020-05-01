Индийский премьер пожелал Мишустину на русском скорейшего выздоровления

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мая - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пожелал премьер-министру России Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.
"Искренне желаю г-ну Мишустину, Премьер-министру России, скорейшего выздоровления и крепкого здоровья. Плечом к плечу с Россией, нашим близким другом, мы боремся с пандемией COVID-19", - написал Моди в Twitter на русском языке.
Искренне желаю г-ну Мишустину, Премьер-министру России, скорейшего выздоровления и крепкого здоровья. Плечом к плечу с Россией, нашим близким другом, мы боремся с пандемией COVID-19. @GovernmentRF— Narendra Modi (@narendramodi) May 1, 2020
В четверг Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что тест показал положительный результат на коронавирус. Он предложил назначить и.о. премьера на время лечения своего первого заместителя Андрея Белоусова. Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и подписал указ о назначении и.о. премьера Белоусова.
Мишустин возглавляет координационный совет по борьбе с распространением коронавируса. В состав также входят директор ФСБ Александр Бортников, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
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