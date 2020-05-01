Топалов заявил, что устал от ненависти на фоне скандала с Тодоренко

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Певец Влад Топалов, муж телеведущей Регины Тодоренко, написал в своем Instagram, что "устал" от травли его семьи из-за резонансного скандала с участием супруги.
"Я устал от всей этой злости и ненависти. Честно. Зла не держу ни на кого", — написал Топалов, предложив всем "двигаться дальше".
Ранее Тодоренко оказалась в центре скандала после того, как в одном из интервью заявила, что женщины могут сами быть ответственны за то, что на них поднимают руку. В частности, она спросила, что пострадавшие делали, чтобы их не били.
Эти слова вызвали волну негодования в интернете. Позже ведущая извинилась и попыталась объяснить свои слова, но некоторые рекламодатели уже прекратили с ней сотрудничать, а журнал Glamour лишил ее звания "Женщина года".