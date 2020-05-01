Топалов заявил, что устал от ненависти на фоне скандала с Тодоренко

"Я устал от всей этой злости и ненависти. Честно. Зла не держу ни на кого", — написал Топалов, предложив всем "двигаться дальше".

Ранее Тодоренко оказалась в центре скандала после того, как в одном из интервью заявила, что женщины могут сами быть ответственны за то, что на них поднимают руку. В частности, она спросила, что пострадавшие делали, чтобы их не били.