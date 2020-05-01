Российские медики вылечили 62 человека от COVID-19 в госпитале в Бергамо

Работа российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо

БЕРГАМО (Италия), 1 мая - РИА Новости. Российские и итальянские медики вылечили от коронавируса уже 62 человека в полевом госпитале в городе Бергамо, сообщило Минобороны РФ.

"Российские военные врачи совместно с итальянскими медицинскими специалистами вылечили 62 больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале города Бергамо", - говорится в сообщении.

По словам старшего группы медиков Минобороны России в Италии подполковника Александра Юманова, в госпиталь поступили 93 больных, и число вылеченных – "очень хороший показатель".

Военное ведомство также приводит слова доктора Орнеллы Спанинелло, которая "очень довольна той помощью, которая оказывается российскими медиками, в том числе в отделении интенсивной терапии".

"Мы всегда можем получить от русских помощь и работаем вместе. Хочу отметить высокий профессионализм ваших переводчиков, благодаря которым организовано наше взаимодействие", - отметила она.