Офис главы Гондураса отверг обвинения США в причастности к наркоторговле

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Офис президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса назвал на "сто процентов ложной" появившуюся в заявлении американской прокуратуры информацию о причастности главы государства к наркоторговле.
Ранее прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения против бывшего шефа Национальной полиции Гондураса Хуана Карлоса Бонильи Вальядареса. Президент Эрнандес упоминался в этом документе как предполагаемый покровитель боссов наркомафии.
"Упоминания президента Гондураса в уголовных обвинениях против бывшего главы Национальной полиции являются на 100% ложными. Факты из открытых источников еще раз показывают, что признательные показания наркоторговцев не заслуживают доверия", - говорится в коммюнике.
Обвинения в адрес шефа полиции появились в рамках расследования против брата президента Гондураса Хуана Антонио Эрнандеса.
Хуан Антонио Эрнандес, известный как Тони, был арестован в 2018 году в аэропорту Майами. В октябре 2019 года суд присяжных в США признал его виновным по всем четырем пунктам обвинения, включая незаконный оборот наркотиков. Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес проходит в материалах дела своего брата как соучастник, однако официальные обвинения ему выдвинуты не были.
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