Британские эксперты рассказали, кто чаще умирает от коронавируса

"Число летальных случаев в больницах на душу населения в связи с COVID-19 больше всего среди чернокожего населения, выходцев из стран Карибского бассейна", - говорится в отчете, составленном по результатам исследования. При этом также указано, что уровень летальности среди этой группы в три раза выше, чем среди белого населения Великобритании.