Британские эксперты рассказали, кто чаще умирает от коронавируса

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Число смертельных случаев из-за коронавируса нового типа в Британии может значительно отличаться в зависимости от этнической принадлежности пациентов, самый высокий уровень летальности зафиксирован среди чернокожих выходцев из стран Карибского региона, заключили эксперты британского исследовательского института Institute for Fiscal studies (IFS).
"Число летальных случаев в больницах на душу населения в связи с COVID-19 больше всего среди чернокожего населения, выходцев из стран Карибского бассейна", - говорится в отчете, составленном по результатам исследования. При этом также указано, что уровень летальности среди этой группы в три раза выше, чем среди белого населения Великобритании.
Кроме того, уровень летальности среди других групп чернокожего населения превышает средний показатель в стране в два раза.
Как отмечают авторы исследования, разные показатели смертности среди этнических групп в связи со вспышкой COVID-19 могут быть результатом сложного набора экономических и социальных факторов, а также состояния здоровья граждан. Кроме того, исследование связывает это также с географическим распределением и плотностью населения в том или ином населенном пункте.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
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