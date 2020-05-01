В Хакасии за сутки 25 человек заразились коронавирусом

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Еще 25 человек заразились коронавирусом за сутки в Хакасии, общее число заболевших выросло до 257 человек, сообщил в своем Instagram глава республики Валентин Коновалов.
"За последние сутки в республике зарегистрировано 25 новых случаев заражения COVID-19", - написал Коновалов.
Глава региона добавил, что 13 случаев зарегистрированы в "очагах" двух медучреждений, один из заболевших - медработник скорой помощи Абакана. Также, по словам Коновалова, один пациент прибыл в регион из Москвы, двое поступили с признаками пневмонии. Причина остальных случаев заражения - семейные и служебные контакты.
"На текущий момент в Хакасии подтверждено 257 случаев заболевания COVID-19. Под медицинским наблюдением в регионе находится 1923 человека, из них 18 — в обсерваторе. Получают лечение 203 человека", - сообщил глава республики.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.