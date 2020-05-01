Посетителей парка решили распугать необычным способом из-за коронавируса

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Власти шведского города Лунд разбросали куриный помет в центральном парке, чтобы не допустить массовых гуляний по случаю Вальпургиевой ночи, пишет издание Власти шведского города Лунд разбросали куриный помет в центральном парке, чтобы не допустить массовых гуляний по случаю Вальпургиевой ночи, пишет издание Sydsvenskan newspaper

В городе находится один из крупнейших университетов страны, в нем живут около 125 тысяч студентов. При этом в Швеции сохраняется традиция отмечать Вальпургиеву ночь – праздник, восходящий еще к дохристианским верованиям. Согласно этому обычаю, в ночь на 1 мая полагается устраивать народные гулянья, жечь костры и "отгонять нечистую силу".

По словам главы комитета окружающей среды городского совета Лунда Густава Лундбладома, массовое празднование может привести к новой вспышке коронавируса, поэтому идея усыпать парк куриным пометом актуальна. При этом помет, по его словам, послужит хорошим удобрением для растений. Единственным минусом такой меры может стать распространение запаха за пределы парка.

Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , число заразившихся превысило три миллиона человек, более 217 тысяч пациентов умерли.

По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом в Швеции составило 20 302 человек.

Правительство Швеции проводит одну из самых мягких политик по борьбе с распространением вируса. Официально отменены лишь массовые мероприятия численностью более 500 человек. Школы, детские сады и университеты продолжают работать в обычном режиме. При этом людям с малейшими симптомами респираторных заболеваний рекомендовано оставаться дома. Отдельные компании по собственной инициативе переводят сотрудников на удаленную работу.