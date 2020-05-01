В Китае за сутки 12 человек заразились коронавирусом

ПЕКИН, 1 мая - РИА Новости. Китай выявил 12 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки, выздоровели 32 пациента, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 12 новых случаев шесть ввозных (в Шанхае и провинции Фуцзянь) и шесть локальных (в провинции Хэйлунцзян и автономном районе Внутренняя Монголия). В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1670 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 505 человек, семь находятся в тяжелом состоянии, 1165 человек выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 874 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 599 человек (34 человека находятся в тяжелом состоянии), 77 642 человека выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 25 таких случая, все локальные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 36 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остается 981 бессимптомный носитель.
В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не выявлено ни одного случая заражения или смерти, в больницах нет ни одного пациента с коронавирусной инфекцией.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
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