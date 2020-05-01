Россия осудила нападение на посольство Кубы в Вашингтоне

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Россия осуждает обстрел посольства Кубы в Вашингтоне, отмечая, что государства пребывания должны предоставлять гарантии безопасности, заявило посольство РФ в США.
Злоумышленник около двух часов ночи по местному времени открыл огонь по зданию посольства Кубы в Вашингтоне, подозреваемого задержали, сообщала газета Washington Post со ссылкой на полицию. Как позже сообщил МИД Кубы, сотрудники миссии не пострадали и находятся в безопасности, ведется расследование.
"Осуждаем обстрел Посольства Кубы в Вашингтоне. Исходим из того, что в вопросах защищенности своих дипмиссий все страны полагаются на гарантии безопасности, предоставляемые государствами пребывания в соответствии с международно-правовыми обязательствами", - говорится в заявлении посольства в Facebook.
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