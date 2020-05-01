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2020-05-01T04:21
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Россия осудила нападение на посольство Кубы в Вашингтоне
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РИА Новости

Россия осудила нападение на посольство Кубы в Вашингтоне

04:21 01.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудники полиции США
Сотрудники полиции США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции США. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Россия осуждает обстрел посольства Кубы в Вашингтоне, отмечая, что государства пребывания должны предоставлять гарантии безопасности, заявило посольство РФ в США.
Злоумышленник около двух часов ночи по местному времени открыл огонь по зданию посольства Кубы в Вашингтоне, подозреваемого задержали, сообщала газета Washington Post со ссылкой на полицию. Как позже сообщил МИД Кубы, сотрудники миссии не пострадали и находятся в безопасности, ведется расследование.
"Осуждаем обстрел Посольства Кубы в Вашингтоне. Исходим из того, что в вопросах защищенности своих дипмиссий все страны полагаются на гарантии безопасности, предоставляемые государствами пребывания в соответствии с международно-правовыми обязательствами", - говорится в заявлении посольства в Facebook.
Как сообщает CNN со ссылкой на полицию, личность предполагаемого преступника была установлена. Им является 42-летний Александр Алазо из штата Техас. Ему предъявлены обвинения в нападении с целью убийства. Мотивы нападавшего пока неизвестны.
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Куба осудила нападение на посольство в США
46033113
РоссияКубаВашингтон (город)СШАВ мире
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