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75 лет Великой Победы
2020-05-01T11:17
https://ria.ru/20200501/1570847571.html
Российское посольство обвинило США в переписывании истории Победы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564386022_0:2:3185:1794_1036x0_80_0_0_95d132e04d12e8eb4e8ae4bd400a0a86.jpg
РИА Новости

Российское посольство обвинило США в переписывании истории Победы

05:02 01.05.2020 (обновлено: 11:17 01.05.2020)
58616
© РИА НовостиВеликая Отечественная война 1941-1945 годов. Бой на подступах к Будапешту
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Бой на подступах к Будапешту
© РИА Новости
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Бой на подступах к Будапешту. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Посольство России в США призвало Вашингтон отказаться от псевдоисторических программ, направленных на переписывание истории Победы в Великой Отечественной войне.
Такое заявление последовало после того, как условия одной из таких программ разместили на сайте американской дипмиссии в Венгрии.
Конкурс, посвященный 75-летию Победы во Второй мировой войне, проводится на гранты Государственного департамента США. Потенциальным участникам предлагается сконцентрироваться в том числе на историях конкретных людей и устных свидетельствах, "включая акты гуманизма и сопротивления, а также жестокости и сотрудничества в разгар холокоста и Второй мировой войны, и под тиранией Советского Союза".

"В 75-ю годовщину Великой Победы Госдепартамент предпринимает еще одну циничную попытку переписать историю. Предать забвению решающий вклад народов Советского Союза в победе над нацизмом, прекращении холокоста. Призываем американскую сторону отказаться от заведомо лживых, недостойных и псевдоисторических программ", — говорится в обращении на странице российского посольства на Facebook.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков выразил мнение, что США пытаются разыграть карту переписывания истории в свою пользу, в том числе с целью занижения роли Красной армии в победе во Второй мировой войне.
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВторая мировая война (1939-1945)РоссияВенгрияСШАВ мире
Популярные комментарии
Так возьмите и откройте правду про участие американцев. Как они сначала Гитлеру помогали уничтожать "коммунистов",а когда поняли что не проканало открыли второй фронт, чтобы остановить наступление Советской армии. А по ходу загнали нас в долги по уши! Союзнички БЛ...ин! А мы 75 лет их благодарим за помощь и рассказываем сказки как "вместе" громили фашистов.
1 мая, 06:39
ИГИрек Ганеев
519210010
Всем известно, что США вступили в войну только потому, что Советский Союз уже громил фашистов по всем фронтам. Так что роль США в Великой Отечественной Войне весьма посредственная. Просто как всегда - загребают жар чужими руками.
1 мая, 05:23
Аленка Самойлова
472200018
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