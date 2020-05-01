Российское посольство обвинило США в переписывании истории Победы

ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Посольство России в США призвало Вашингтон отказаться от псевдоисторических программ, направленных на переписывание истории Победы в Великой Отечественной войне.
Такое заявление последовало после того, как условия одной из таких программ разместили на сайте американской дипмиссии в Венгрии.
Конкурс, посвященный 75-летию Победы во Второй мировой войне, проводится на гранты Государственного департамента США. Потенциальным участникам предлагается сконцентрироваться в том числе на историях конкретных людей и устных свидетельствах, "включая акты гуманизма и сопротивления, а также жестокости и сотрудничества в разгар холокоста и Второй мировой войны, и под тиранией Советского Союза".
"В 75-ю годовщину Великой Победы Госдепартамент предпринимает еще одну циничную попытку переписать историю. Предать забвению решающий вклад народов Советского Союза в победе над нацизмом, прекращении холокоста. Призываем американскую сторону отказаться от заведомо лживых, недостойных и псевдоисторических программ", — говорится в обращении на странице российского посольства на Facebook.
Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков выразил мнение, что США пытаются разыграть карту переписывания истории в свою пользу, в том числе с целью занижения роли Красной армии в победе во Второй мировой войне.