Роспотребнадзор рассказал, как вернуть купленные в интернете лекарства

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Купленные через интернет лекарства можно вернуть в аптеку, если они оказались некачественными, или если при продаже распространялась неверная информация, сообщается на сайте Купленные через интернет лекарства можно вернуть в аптеку, если они оказались некачественными, или если при продаже распространялась неверная информация, сообщается на сайте Роспотребнадзора

Отмечается, что аптека по запросу потребителя обязана предоставить копию декларации о соответствии или сертификата соответствия лекарственного препарата.

"Лекарственные препараты могут быть возвращены потребителем в аптеку только в том случае, если они ненадлежащего качества или их продажа сопровождалась распространением ненадлежащей информации (недостоверная реклама или ошибка в описании товара на сайте продавца)", - сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве добавили, что некачественным считается товар, "который не соответствует показателям качества, установленным нормативной документацией". Чаще всего потребитель сам не может определить, является ли лекарство качественным. Исследования о об этом проводят экспертные организации.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора напомнили, что биологически активные добавки к пище не могут использоваться для лечения заболеваний, так как не являются лекарствами.

Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании приняла закон об онлайн-продаже лекарств, в том числе с учетом поправки о возможности на время ЧС и эпидемий разрешать дистанционную продажу рецептурных препаратов.

До принятия закона фармкомпании могли предлагать клиентам только услугу онлайн-бронирования с возможностью забрать заказанные лекарства в ближайшей аптеке.