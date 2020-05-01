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2020-05-01T07:04
https://ria.ru/20200501/1570847524.html
Роспотребнадзор рассказал, как вернуть купленные в интернете лекарства
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РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как вернуть купленные в интернете лекарства

04:15 01.05.2020 (обновлено: 07:04 01.05.2020)
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© Depositphotos / KallihoraТаблетки
Таблетки
© Depositphotos / Kallihora
Таблетки
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Купленные через интернет лекарства можно вернуть в аптеку, если они оказались некачественными, или если при продаже распространялась неверная информация, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Отмечается, что аптека по запросу потребителя обязана предоставить копию декларации о соответствии или сертификата соответствия лекарственного препарата.
"Лекарственные препараты могут быть возвращены потребителем в аптеку только в том случае, если они ненадлежащего качества или их продажа сопровождалась распространением ненадлежащей информации (недостоверная реклама или ошибка в описании товара на сайте продавца)", - сообщается на сайте ведомства.
В ведомстве добавили, что некачественным считается товар, "который не соответствует показателям качества, установленным нормативной документацией". Чаще всего потребитель сам не может определить, является ли лекарство качественным. Исследования о об этом проводят экспертные организации.
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Кроме того, специалисты Роспотребнадзора напомнили, что биологически активные добавки к пище не могут использоваться для лечения заболеваний, так как не являются лекарствами.
Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании приняла закон об онлайн-продаже лекарств, в том числе с учетом поправки о возможности на время ЧС и эпидемий разрешать дистанционную продажу рецептурных препаратов.
До принятия закона фармкомпании могли предлагать клиентам только услугу онлайн-бронирования с возможностью забрать заказанные лекарства в ближайшей аптеке.
Подчеркивается, что аптеками запрещена онлайн-продажа психотропов, наркотических, а также препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%.
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