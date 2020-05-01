Кузнецова назвала основные проблемы с удаленным обучением

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова перечислила основные проблемы, которые возникают во время удаленного обучения школьников во время самоизоляции.

К первому типу проблем омбудсмен отнесла организационно-технические проблемы: доступность интернета и гаджетов для всех детей в семье одновременно. "К примеру, если в семье один компьютер, а родителям еще приходится параллельно работать, ребенок не имеет своевременного доступа к получению знаний", - рассказала Кузнецова в интервью газете " Известия ".

Второй пласт проблем, по мнению детского омбудсмена, - профессиональное обеспечение процесса дистанционного образования. Сюда Кузнецова отнесла подготовку кадров, разработку материалов и так далее. Здесь, по ее мнению, есть проблемы, которые признал также министр просвещения Сергей Кравцов

Кроме того, Кузнецова считает, что дистанционное обучение не лучшим образом влияет на психологическое и физическое здоровье детей, особенно младших школьников.

Она отметила, что важно сделать выводы по усовершенствованию системы удаленного обучения, чтобы при необходимости ее можно было использовать.

"Но ни в коем случае нельзя вдаваться в другую крайность! Ни в коем случае нельзя заменять традиционное обучение", - заключила Кузнецова.