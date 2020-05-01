Аргентинцы выступили против освобождения заключенных из-за COVID-19

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мая – РИА Новости. Буэнос-Айрес наполнился свистом и шумом – люди бьют в кастрюли, выступая против освобождения заключенных из-за коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время целый ряд стран Латинской Америки принял решение о переводе под домашний арест либо об освобождении ряда заключенных. Речь не идет об осужденных за особо тяжкие преступления. Одновременно во многих тюрьмах (в Перу, Чили, Аргентине, Колумбии) выявлены случаи заболевания коронавирусом, ряд чиновников высказывали опасения, что освобождение преступников может привести к новым случаям заражения.
В Аргентине также обсуждается вопрос о смягчении меры пресечения для узников, однако, как заявил ранее президент страны Альберто Фернандес, этот вопрос находится на усмотрении судебных властей.
В среду и четверг в соцсетях Аргентины был распространен призыв выступить против возможного решения об освобождении узников поздно вечером.
Протесты начались еще накануне, но сегодня они оказались особо шумными. Люди в Буэнос-Айресе, которые находятся на карантине и не могут гулять по улицам, в одно и то же время вышли на балконы своих домов, кричали и стучали в кастрюли и сковородки, чтобы привлечь внимание к проблеме. Шум стоял даже в престижном районе Пуэрто Мадеро, который обычно спокойно реагирует на любые социальные протесты. Как сообщает телеканал TN, акция прошла по всей стране.
Почти неделю назад в одной из тюрем Буэнос-Айреса заключенные устроили бунт - несколько десятков узников поднялись на крышу, они вывесили плакаты с надписями: "Мы не хотим умирать" и подожгли матрасы. Заключенные требовали освободить их или отпустить под домашний арест, чтобы не допустить заражения коронавирусом.
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