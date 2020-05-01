Аргентинцы выступили против освобождения заключенных из-за COVID-19

Протесты начались еще накануне, но сегодня они оказались особо шумными. Люди в Буэнос-Айресе, которые находятся на карантине и не могут гулять по улицам, в одно и то же время вышли на балконы своих домов, кричали и стучали в кастрюли и сковородки, чтобы привлечь внимание к проблеме. Шум стоял даже в престижном районе Пуэрто Мадеро, который обычно спокойно реагирует на любые социальные протесты. Как сообщает телеканал TN, акция прошла по всей стране.