Врач перечислила диеты, повышающие риск заражения коронавирусом

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Диеты основанные на голодании или исключающие основные питательные вещества категорически не рекомендованы в период пандемии, так как они могут негативно сказаться на функционировании иммунной системы и увеличить риск заражение Диеты основанные на голодании или исключающие основные питательные вещества категорически не рекомендованы в период пандемии, так как они могут негативно сказаться на функционировании иммунной системы и увеличить риск заражение коронавирусом , заявила кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.

Специалисты ФИЦ питания и биотехнологии разработали рекомендации по питанию в режиме самоизоляции и карантина для взрослых и детей. В их основу положены результаты многочисленных исследований по изучению метаболизма человека в разных условиях окружающей среды и основные законы нутрицитологии: соответствие съеденных калорий потраченным, удовлетворение потребностей организма в необходимых питательных веществах и разнообразие рациона.

"В период пандемии категорически не рекомендованы голодные диеты или диеты, исключающие основные питательные вещества, так как это может негативно сказаться на функционировании иммунной системы и увеличить восприимчивость организма к инфекционным заболеваниям", - рассказала РИА Новости Бурляева.

Она отметила, что правильно рассчитанное оптимальное питание приведет к коррекции массы тела у тех, кто имеет отклонения в сторону ожирения или недостатка веса.

В большинстве случаев в режиме самоизоляции у людей существенно снижается физическая активность, поэтому и суточная калорийность рациона должна быть уменьшена, уточнила Бурляева.

В период самоизоляции необходимо придерживаться режима питания, включающего три основных приема пищи и 1-2 перекуса, ужин должен быть за 3-4 часа до сна, пояснила диетолог.