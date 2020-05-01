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Распространение нового коронавируса
2020-05-01T07:02
https://ria.ru/20200501/1570847338.html
Врач перечислила диеты, повышающие риск заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570783383_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_266ad9558d49bd77cef80ef95140dfa4.jpg
РИА Новости

Врач перечислила диеты, повышающие риск заражения коронавирусом

03:23 01.05.2020 (обновлено: 07:02 01.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Диеты основанные на голодании или исключающие основные питательные вещества категорически не рекомендованы в период пандемии, так как они могут негативно сказаться на функционировании иммунной системы и увеличить риск заражение коронавирусом, заявила кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.
Специалисты ФИЦ питания и биотехнологии разработали рекомендации по питанию в режиме самоизоляции и карантина для взрослых и детей. В их основу положены результаты многочисленных исследований по изучению метаболизма человека в разных условиях окружающей среды и основные законы нутрицитологии: соответствие съеденных калорий потраченным, удовлетворение потребностей организма в необходимых питательных веществах и разнообразие рациона.
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"В период пандемии категорически не рекомендованы голодные диеты или диеты, исключающие основные питательные вещества, так как это может негативно сказаться на функционировании иммунной системы и увеличить восприимчивость организма к инфекционным заболеваниям", - рассказала РИА Новости Бурляева.
Она отметила, что правильно рассчитанное оптимальное питание приведет к коррекции массы тела у тех, кто имеет отклонения в сторону ожирения или недостатка веса.
В большинстве случаев в режиме самоизоляции у людей существенно снижается физическая активность, поэтому и суточная калорийность рациона должна быть уменьшена, уточнила Бурляева.
В период самоизоляции необходимо придерживаться режима питания, включающего три основных приема пищи и 1-2 перекуса, ужин должен быть за 3-4 часа до сна, пояснила диетолог.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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