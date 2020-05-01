КНР не допускает ВОЗ к расследованию обстоятельств появления коронавируса

Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане

© AP Photo / Xinhua/Xiao Yijiu Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Китайские власти отвечают отказом на просьбы Всемирной организации здравоохранения ( Китайские власти отвечают отказом на просьбы Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ) принять участие в расследовании относительно возникновения коронавируса нового типа, заявил представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа.

Он отметил, что ВОЗ очень важно знать обстоятельства появления коронавируса, чтобы не допустить новых эпидемий.

"Мы знаем, что национальное расследование (Китая) уже ведется, но на этой стадии мы не были приглашены к участию. ВОЗ продолжает делать запросы в структуры здравоохранения и органы власти Китая", - сказал Галеа в интервью британскому телеканалу Sky News.

Он также отметил, что власти Китая не предоставили ВОЗ доступ к документации двух вирусологических лабораторий в Ухане – эпицентре распространения коронавируса.

По его словам, в ВОЗ не сомневаются в естественном, а не искусственном происхождении вируса. "Однако лабораторные записи должны быть частью любого полного доклада, любого полного исследования по истории происхождения (вируса)", - добавил Галеа.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Вашингтон рассматривает версии искусственного создания коронавируса в лаборатории в китайском городе Ухань, и намерена установить его происхождение. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19.

МИД КНР заявлял, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.